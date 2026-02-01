Marmaris'te Sürüklenen Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
Marmaris'te Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

01.02.2026 18:49
Hisarönü açıklarında makine arızası yapan tekne, tahlisiye botu ile kurtarıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi Hisarönü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu tekne, hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, marinaya yanaştırıldı.

Marmaris ilçesi Hisarönü açıklarında bir tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedeki kişilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-2' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 2 kişinin olduğu tekne, tahlisiye botuyla yedeklenip, marinaya yanaştırıldı.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Denizcilik, Güvenlik, Marmaris, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

19:25
SON DAKİKA: Marmaris'te Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
