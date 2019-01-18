Son Dakika Haberleri: Masaj Salonları Adına Kurulan Derneğe Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı

Masaj Salonları Adına Kurulan Derneğe Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı

1 saat önce

Masaj salonları adına kurulan derneğe fuhuş operasyonu: 3 gözaltı 2 kadın serbest bırakılırken, aracılık yaptığı belirlenen şahıs adliyeye sevk edildiKOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde masaj salonlarının üyesi olduğu bir dernekte fuhuş yapıldığı iddiası üzerine harekete geçen polis...

Masaj salonları adına kurulan derneğe fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
2 kadın serbest bırakılırken, aracılık yaptığı belirlenen şahıs adliyeye sevk edildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde masaj salonlarının üyesi olduğu bir dernekte fuhuş yapıldığı iddiası üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 kadın yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre masaj salonları adına faaliyet gösteren bir dernekte fuhuş yapıldığı ihbarını alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından masaj salonu olarak da kullanılan derneğe operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda fuhuşa aracılık ettiği belirlenen B.G. ile fuhuş yaptıkları tespit edilen K.D. ile M.O. yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltında alınan şahıslardan K.D. ve M.O. isimli kadınlar emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, kadınlara fuhuş yaptırttığı belirlenen B.G. ise Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:11 Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa
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