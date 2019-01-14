Matkap Çalan Hırsızlar Yakalandı
49 dakika önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir iş yerinden matkap çalan hırsızlar polis tarafından yakalandı.
Gaziantep
'in Nizip
ilçesinde bir iş yerinden matkap çalan hırsızlar polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi Mimar Sinan
Mahallesi'ndeki bir iş yerinden matkap çalınması üzerine çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda iş yerindeki zımba makinesi ile matkapların Y.Y., İ.H.Y. ve N.D. isimli şahıslar tarafından çalındığını belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlılardan Y.Y. ve İ.H.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken N.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:36 Kaynak: İHA
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