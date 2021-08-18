Maud'daki Gecem Filmi - Son Dakika

Koyu bir Katolik olan Jean-Louis, eski bir arkadaşı ve koyu bir Marksist olan Vidal'e rastlar ve Vidal, onu son derece özgür ve rahat bir kadın olan arkadaşı Maud ile tanıştırır. Böylece birbirinden son derece farklı görüş ve yapılardaki üç insan bir gecede bir araya gelmiş olur. Üçü arasında başlayan sohbet gece ilerledikçe zenginleşmeye ve koyulaşmaya başlar. Din, ahlak, felsefe, aşk ve bilim gibi konuları içeren bu sohbet sırasında her karakterin psikolojik altyapısını ve özbenliğini keşfetmiş oluruz.
Yönetmen: Éric Rohmer
Senaryo: Éric Rohmer
Oyuncular: Jean-Louis Trintignant, Françoise Fabian, Marie-Christine Barrault, Antoine Vitez, Léonide Kogan, Guy Léger, Anne Dubot
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Ma nuit chez Maud
Yapımcı Firma: Les Films du Losange
Yapım Yılı: 1969
Yapım Ülkesi: Fransa
Orijinal Dili: Fransızca
Filmin Süresi: 110 dk.
Dağıtıcı Firma: Mubi
Vizyon Tarihi: 14.08.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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