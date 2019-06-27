Son Dakika Haberleri: Mazbatasını alır almaz bunu dedi: NSU dosyası kapanmadı
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Mazbatasını alır almaz bunu dedi: NSU dosyası kapanmadı

1 saat önce

YENİ Adalet Bakanı Christine Lambrecht, mazbatasını aldıktan sonra parlamentoda yaptığı ilk konuşmada Kassel Valisi'nin demokrasiyi, barışı, açık toplumu savunduğu için öldürüldüğünü belirterek, şunları söyledi: "Bu siyasi cinayet, bir dönüm noktası.

Mazbatasını alır almaz bunu dedi: NSU dosyası kapanmadı, System.String[]
YENİ Adalet Bakanı Christine Lambrecht, mazbatasını aldıktan sonra parlamentoda yaptığı ilk konuşmada Kassel Valisi'nin demokrasiyi, barışı, açık toplumu savunduğu için öldürüldüğünü belirterek, şunları söyledi: "Bu siyasi cinayet, bir dönüm noktası. Bu dönüm noktasına nasıl geldiğimizi sorgulamalıyız. Bu aniden olan bir şey değil, bir geçmişi var. NSU 10 kişiyi öldürdü. Ortaya çıkmadan, yıllarca gizli kaldı. Adli merciler, asıl suçluları ortaya çıkarmak yerine kurbanların ailelerinden şüphelendi. Şimdi Kassel'e baktığımda elbette Halit Yozgat'ı düşünüyorum. Halit Yozgat, NSU tarafından öldürüldüğünde 21 yaşındaydı. Bu nedenle çok net ve açık söylüyorum, NSU cinayetlerinin aydınlığa kavuşması bitmemiştir. Hiçbir NSU dosyası gizli kalamaz. NSU soruşturma komisyonlarındaki milletvekillerinin bu cinayetleri aydınlatabilmesi için bu dosyalara ihtiyacı var."
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:23 
Kassel, Güncel
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