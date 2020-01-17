MB, son indirimiyle 'iş gören faiz'e yaklaştı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi MB, son indirimiyle 'iş gören faiz'e yaklaştı - Son Dakika Ekonomi

MB, son indirimiyle 'iş gören faiz'e yaklaştı

19 dakika önce

Gazeteci Hakan Güldağ ve ekonomist Ali Ağaoğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını ve faizlerdeki düşüşün yansımalarını tartıştılar.

MB, son indirimiyle 'iş gören faiz'e yaklaştı, System.String[]

Gazeteci Hakan Güldağ ve ekonomist Ali Ağaoğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını ve faizlerdeki düşüşün yansımalarını tartıştılar.

Merkez Bankası, Hakan Güldağ, Ali Ağaoğlu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:48 
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