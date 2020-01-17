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MB, son indirimiyle 'iş gören faiz'e yaklaştı
19 dakika önce
Gazeteci Hakan Güldağ ve ekonomist Ali Ağaoğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını ve faizlerdeki düşüşün yansımalarını tartıştılar.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:48
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