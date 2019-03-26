Son Dakika Haberleri: Mcgregor Emeklilik Kararı Aldı

Mcgregor Emeklilik Kararı Aldı

2 saat önce

İrlandalı karma dövüş sporcusu Conor McGregor, ringlere veda etti.

Mcgregor Emeklilik Kararı Aldı, System.String[]
İrlandalı karma dövüş sporcusu Conor McGregor, ringlere veda etti. Son olarak geçtiğimiz yıl Dağıstanlı Müslüman boksör Khabib Nurmagomedov'a karşı ağır bir mağlubiyet alan McGregor, emeklilik kararı aldığını açıkladı. İrlandalı ünlü karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, ringlere veda ettiğini açıkladı. Aldığı emeklilik kararını sosyal medya hesabından duyuran McGregor, "Karma dövüş sanatları olarak bilinen spordan emekliye ayrılıyorum. Tüm eski meslektaşlarıma başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. 2012 yılında yarıştığı tüy sıklet ve hafif sıklet kategorilerinde şampiyon olan ve UFC (Ultimate Fighting Championship) organizasyonunda altın kemere ulaşan McGregor, boks tarihinin en büyük maçlarından biri olarak görülen 2017 yılında ringde karşılaştığı ABD'li Floyd Mayweather'e 10. rauntta teknik nakavtla mağlup olmuştu. McGregor son olarak geçen yıl düzenlenen hafif sıklet unvan maçında Müslüman sporcu Khabib Nurmagomedov'a dördüncü rauntta pes ederek ağır bir mağlubiyet almıştı.

(Güven Mert Ercan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:01 Kaynak: İHA

Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor, Güncel
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