Son Dakika Haberleri: Medical Park Samsun Engelligücü'nden madalya jesti
Son Dakika Spor Medical Park Samsun Engelligücü'nden madalya jesti

Medical Park Samsun Engelligücü'nden madalya jesti

1 saat önce

Yunanistan'daki uluslararası turnuvada ikinci olan Medical Park Samsun Engelligücü Gençlik ve Spor Kulübü'nün Başkanı İlhan Elmalı, kazandıkları gümüş madalyaları sponsorları olan hastane yöneticilerine takdim etti.

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Yunanistan'daki uluslararası turnuvada ikinci olan Medical Park Samsun Engelligücü Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nün Başkanı İlhan Elmalı, kazandıkları gümüş madalyaları sponsorları olan hastane yöneticilerine takdim etti.


Medical Park Samsun Engelligücü Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Yunanistan'da katıldığı uluslararası basketbol turnuvasında büyük bir başarı kazanarak ikinci oldu. Kulüp başkanı İlhan Elmalı, turnuva sonucunda yaptıkları ziyarette kazandıkları gümüş madalyaları MLP Care Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Dr. Hikmet Çavuş'a ve VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Özcan'a takdim etti.


Medical Park Samsun Engelligücü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İlhan Elmalı, yaptığı açıklamada, "2019-2020 sezonunda Deplasmanlı 1. Lig'de mücadele edecek olan Tekerlekli Sandalye Basketbol ve Ampute Futbol Takımımızın ana sponsoru VM Medical Park Samsun Hastanesi, 10 yıldır bizlerden maddi ve manevi desteğini eksik etmedi. Kulübümüzün onursal başkanı MLP Care Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Dr. Hikmet Çavuş'a ve VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Özcan'a teşekkürlerimi ve onların nezdinde tüm çalışanlarına şükranlarımı sunarım. Sportif anlamda ulusal ve uluslararası faaliyetlerimizde kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN

Medical Park, Yunanistan, Elmalı, Samsun, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:44 Kaynak: İHA
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