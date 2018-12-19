Son Dakika Haberleri: Mega Yat Marmaris Limanı'na Demirledi

Mega Yat Marmaris Limanı'na Demirledi

1 saat önce

Mega yat 'Lady E', Marmaris Limanı'na demirledi.

Mega Yat Marmaris Limanı'na Demirledi, System.String[]
Mega yat 'Lady E', Marmaris Limanı'na demirledi. Haftalık kirası 3 milyon lira olan yata, 135 bin litre yakıt ikmali yapılacak.

Marmaris Limanı milyon dolarlık mega yat Lady E'yi ağırlıyor. Limana demirleyen yatın haftalık kirası 3 milyon lira. 68,5 metre uzunluğundaki mega yatın yakıt ikmali için ilçeye geldiği öğrenildi. Cayman Adaları bayraklı yata İzmir'den gelecek olan tankerlerle 135 bin litre yakıt ikmal edileceği öğrenildi. İçerisinde jakuzi, spa havuzu ve spor salonu da bulunan mega yatta konuk olmadığı, 19 mürettebatın bulunduğu öğrenildi. Lady E, Cuma günü ilçeden ayrılacak. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:54 Kaynak: İHA

Marmaris, Güncel
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