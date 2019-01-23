Mehmet Kaplan'ı Öven Yeni Bakana Medyadan Linç Girişimi

İSVEÇ Başbakanı Stefan Löfven, dün Kültür Bakanlığına Yeşiller Partisi'nden Amanda Lind'in getirdiğini açıklamasının ardından büyük eleştiri aldı.

İSVEÇ Başbakanı Stefan Löfven, dün Kültür Bakanlığına Yeşiller Partisi'nden Amanda Lind'in getirdiğini açıklamasının ardından büyük eleştiri aldı. Amanda Lind'in, 2016'da Türk STK'larının iftar programına katıldığı gerekçesiyle istifa etmek zorunda kalan eski Şehircilik ve İletişim Bakanı Mehmet Kaplan'ı bir süre önce sosyal medyada övdüğü hatırlatıldı. Lind, Ingstram hesabından, "Yeşiller ve Çevre Partisi'nin ilk kahramanı Mehmet Kaplan" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Lind'in parti arkadaşı için yazdığı yorum üzerine İsveç medyasından bazı yazarlar, Lind'in bakanlığa getirilmesinden 5 dakika sonra linç girişimine başladı.



Ağır baskı ve eleştirilerin ardından kısa bir açıklama yapan Kültür Bakanı Amanda Lind, "Ben Mehmet Kaplan'ı çevre için yaptığı çalışmalardan dolayı övdüm" ifadelerini kullandı.



İsveç'te Şehircilik ve İletişim eski Bakanı Mehmet Kaplan, Türk sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin davet edildiği bir iftar yemeğinde çekilen fotoğrafının İsveç medyasında 'Irkçılarla yemek yediler' başlığıyla yayınlanmasının ardından 2016'da görevinden istifa etmişti.

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