Mehmet öğretmen korona virüse yenik düştü - Son Dakika

Mehmet öğretmen korona virüse yenik düştü

Kayseri'de korona virüs tedavisi gören öğretmen Mehmet Bayram, hayatını kaybetti.

Kayseri'de korona virüs tedavisi gören öğretmen Mehmet Bayram, hayatını kaybetti. Melikgazi ilçesinde bulunan Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Mehmet Bayram, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Taziye mesajı yayınlayan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim" dedi. - KAYSERİ

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