Meksika'da 50'den fazla cesedin bulunduğu toplu mezar bulundu - Son Dakika

- Meksika'da 50'den fazla cesedin bulunduğu toplu mezar bulundu

MEXİCO CİTY - Meksika'da "Arayan Anneler" adlı sivil topluluk bir arazide 50'den fazla kişiye ait ceset kalıntılarının bulunduğu toplu mezarı ortaya çıkardı. Kurbanların karteller tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Meksika'nın Sonora eyaletinde yer alan Santa Ana şehrinde, kaybolan çocuklarını arayan annelerden oluşan Arayan Anneler (Madres Buscadoras) adlı sivil topluluk bir arsada 50'den fazla ceset kalıntısı bulanan toplu mezarı ortaya çıkardı. Topluluğun yetkilisi Cecilia Patricia Flores yaptığı açıklamada, isimsiz bir çağrıyla kartellerin ceset yaktığı bir arazinin varlığı hakkında bilgi aldıktan sonra harekete geçtiklerini belirterek, kendilerine tarif edilen araziye ulaştıklarında 50'den fazla ceset kalıntısı bulduklarını aktardı. Flores, cesetlerin birçoğunun yakılmış bazılarının ise torbalara konularak atılmış olduklarını ifade ederek, kayıp yakınlarının bu cesetleri teşhis etmesini umduğunu belirtti.

Flores ayrıca, araziyi aramaya giderken yol üzerinde tehdit edildiklerini, yola birilerinin çivi döktüğünü ve bu nedenle araçlarının lastiklerinin patladığını aktararak, güvenlik güçleri ile birlikte farklı yollardan giderek araziye ulaştıklarını açıkladı. Sonora Eyaleti Başsavcılığı ise cesetlerin sayımı ve kimlik tespiti yapılması amacıyla bölgede inceleme başlatıldığını bildirdi.