Meksika'da göstericiler bir kadının erkek arkadaşı tarafından öldürülmesini ve parçalanmış ceset... - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Meksika'da göstericiler bir kadının erkek arkadaşı tarafından öldürülmesini ve parçalanmış ceset... - Son Dakika Dünya

Meksika'da göstericiler bir kadının erkek arkadaşı tarafından öldürülmesini ve parçalanmış ceset...

11 dakika önce

Meksika'nın başkenti Mexico City'de 25 yaşındaki bir kadının erkek arkadaşı tarafından öldürülmesini protesto etmek için yüzlerce kişi Sevgililer Günü'nde Başkanlık Sarayı önünde gösteri yaptı.

Meksika'da göstericiler bir kadının erkek arkadaşı tarafından öldürülmesini ve parçalanmış ceset..., System.String[]

Meksika'nın başkenti Mexico City'de 25 yaşındaki bir kadının erkek arkadaşı tarafından öldürülmesini ve kadının parçalanmış cesedinin bazı gazetelerde yayımlanmasını protesto etmek için yüzlerce kişi Sevgililer Günü'nde gösteri yaptı.

Ingrid Escamilla adlı kadın, birlikte yaşadığı erkek tarafından Pazar günü bıçaklanarak öldürülmüştü. Olay yerinde gözaltına alınan 46 yaşındaki Eric Francisco Robledo, delilleri yok etmek amacıyla kadının derisini yüzüp cesedini parçalamıştı.

Bazı gazetelerin, iç organları çıkarılan cesedin fotoğrafını yayımlaması infilale neden olmuştu.

Ülkede bugün de protesto eylemlerinin düzenlenmesi bekleniyor.

İnsan hakları grupları, kadın cinayetlerinde davaların çoğunun çözülemediğini ve faillerin cezasız kaldığını söylüyor.

Meksika'da kadın cinayetleri oranı artıyor. Araştırılmakta olan vaka sayısının 700'ü aştığı, ancak öldürülen kadın sayısının çok daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Resmi rakamlara göre, Meksika'da geçen yıl 3825 kadın öldürüldü. Bu sayı 2018 rakamlarına kıyasla yüzde 7 artış ifade ediyor.





'Sorumlu gazetecilik'

Çoğu kadın olan göstericiler, kadın cinayetlerine karşı çıkan ve "sorumlu gazetecilik" çağrısı yapan sloganlar attı.

Göstericiler, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un ailesiyle birlikte kaldığı sarayın kapılarından birine kırmızı boya fırlattı.

Reuters'a konuşan bir protestocu, "Başkan bu sorunu sürekli görmezden geliyor sanki" diye tepki göstererek "Bu onun şahsına karşı bir mesele değil. Birçok sorunu gündeme taşıma imkanı olduğunu, ama bunu yapmadığını düşünüyoruz" dedi.

Göstericiler daha sonra sağanak yağmur altında, Escamilla'nın cesedinin fotoğrafını yayınlayan La Prensa gazetsinin bürosuna yürüdü.





Gazeteye ait bir araç ateşe verilirken, bazı protestocular da gazeteye girmelerini engellemeye çalışan güvenlik güçleriyle çatıştı.

La Prensa, eleştiriler karşısında fotoğrafı yayımlama kararını savunduğunu, ancak editöryel ilkelerini yasal gerekliliklerin ötesine taşıma konusunda tartışmalara açık olduğunu bildirdi.

Escamilla'nın cesedinin fotoğraflarının internette dolaşmasına tepki gösteren pekçok Meksikalı, sosyal medyada #IngridEscamilla etiketiyle doğa ve manzara fotoğrafları paylaşmıştı.





Ne olmuştu?

Meksikalı yetkililere göre, polis Pazar günü Escamilla'nın cesedini evinde buldu. Escamilla'nın 46 yaşındaki erkek arkadaşı Eric Francisco Robledo, olay yerinde gözaltına alındı.

Polis aracına bindirilirken vücudu kan lekeleriyle kaplı olan Robledo, şiddetli bir kavga sonrasında kız arkadaşının kendisini bıçakla öldürmeye çalıştığını, kendisinin onu öldürdükten sonra yakalanmamak için cesedi parçalamak istediğini söyledi.

Robledo'nun eski eşinin daha önce aile içi şiddet nedeniyle polise iki kez şikayette bulunduğu belirtiliyor.

Sevgililer Günü, Meksika, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:00 
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