Meksika'da Türkiye skandalı! Belediye, depremzedeler için bağışlanan ürünleri markette sattı - Son Dakika
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Meksika'da Türkiye skandalı! Belediye, depremzedeler için bağışlanan ürünleri markette sattı

07.06.2023 23:58

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Meksika'da skandal bir olay yaşandı. Gazeteci Pamela Cerdeira, Türkiye'deki depremzedeler için Mexico City belediyesine pirinç ve tuvalet kağıdı bağışladı. Ancak belediye yardımları Türkiye'ye göndermek yerine markette sattı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Yaraların sarılması için tüm dünya Türkiye için seferber oldu. Birçok ülke Türkiye'ye yardım gönderdi.

MEKSİKA'DA SKANDAL

Meksikalı gazeteci Pamela Cerdeira da Türkiye'ye yardım gönderenler arasındaydı. Cerdeira, depremzedelere gönderilmek üzere Mexico City Belediyesi'ne pirinç ve tuvalet kağıdı teslim etti. Cerdeira ürünlerin durumunu sorgulayınca ortaya büyük bir skandal çıktı.

BELEDİYEYE TEPKİ YAĞDI

Gazetecinin Airtag teknolojisi ile takip ettiği ürünlerin, Türkiye'ye gönderilmediği belediye tarafından yerel bir markete satıldığı ortaya çıktı. Skandalın açığa çıkmasıyla birlikte Mexico City belediyesi büyük bir tepkiyle karşılaştı.

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Deprem, Güncel, Son Dakika

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