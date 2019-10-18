Son Dakika Haberleri: Meksika: Uyuşturucu karteli, 'Bücür' lakaplı El Chapo'nun oğlu için kenti savaş alanına çevirdi
Son Dakika Dünya Meksika: Uyuşturucu karteli, 'Bücür' lakaplı El Chapo'nun oğlu için kenti savaş alanına çevirdi

Meksika: Uyuşturucu karteli, 'Bücür' lakaplı El Chapo'nun oğlu için kenti savaş alanına çevirdi

37 dakika önce

Meksikalı uyuşturucu karteli, polislerce yakalanan El Chapo'nun oğlunu geri alabilmek için kenti savaş alanına çevirdi.

Meksika: Uyuşturucu karteli, 'Bücür' lakaplı El Chapo'nun oğlu için kenti savaş alanına çevirdi, System.String[]

'El Chapo' lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez, Ulusal Güvenlik Muhafızları tarafından yakalanınca kartel üyeleri kenti savaş alanına çevirdi. Muhafızlar, daha fazla can kaybı yaşanmaması için geri adım atarak, ABD'de arananlar listesinde bulunan El Chapo'nun oğlununu serbest bıraktı.



Polis, Guzman'ı serbest bırakmak zorunda kaldı


Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan'da yaşanan olaylar bir aksiyon filmini aratmadı. Polis sabah saatlerinde El Chapo'nun oğullarından biri olan Guzman Lopez'in kaldığı eve baskın düzenledi. Ulusal Güvenlik Muhafızları tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu baronunun oğlu yakalandı. Fakat El Chapo'nun yokluğunda lider olarak oğlunu kabul ettikleri söylenen kartel üyeleri, ağır silahlarla muhafızlara karşılık verdi. Kent genelinde sokaklara barikat kuran kartel, otomobilleri yaktı. Güvenlik güçlerine ateş açtı. Bunun üzerine hükümet yetkilileri, şiddet olaylarının büyümesinin önüne geçmek için Ovido Guzman Lopez'in serbest bırakıldığını duyurdu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Joaquin Guzman, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:27 
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