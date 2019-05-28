Son Dakika Haberleri: MELHORES GOLS GERÇEK MADRID FORA DE CASA PELA ŞAMPİYONLARI LİGİ 2018-19
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MELHORES GOLS GERÇEK MADRID FORA DE CASA PELA ŞAMPİYONLARI LİGİ 2018-19

2 saat önce

Confira os melhores, Real Madrid'i Santiago Santiago ile tanıştırıyor. Gareth Bale, Lucas Vázquez, Toni Kroos ve Karim Benzema fazem parte da lista!

Confira os melhores, Real Madrid'i Santiago Santiago ile tanıştırıyor. Gareth Bale, Lucas Vázquez, Toni Kroos ve Karim Benzema fazem parte da lista!
MELHORES GOLS GERÇEK MADRID FORA DE CASA PELA ŞAMPİYONLARI LİGİ 2018-19
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:06 
Toni Kroos, Gareth Bale, Real Madrid, Spor
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