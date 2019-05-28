MELHORES GOLS GERÇEK MADRID FORA DE CASA PELA ŞAMPİYONLARI LİGİ 2018-19
2 saat önce
Confira os melhores, Real Madrid'i Santiago Santiago ile tanıştırıyor. Gareth Bale, Lucas Vázquez, Toni Kroos ve Karim Benzema fazem parte da lista!
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:06
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