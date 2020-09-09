Melikgazi Belediyesi, Keykubat Mahallesini baştan sona yeniledi - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi Keykubat Mahallesinde 3 aydır devam eden çalışmalarda ilk etabı tamamlıyor. Bir çok ihtiyacı bulunan mahallede 11 kilometrelik havai elektrik hatları yer altına alınarak, cadde ve sokaklarına 12 bin ton asfalt, 26 bin metrekare parke kaldırım yapılacak.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Keykubat Mahallemizde KCETAŞ 11 kilometrelik havai elektrik hattını yer altına aldı. Yurt, Malazgirt ve Akıncılar Caddesi asfaltı yenilendi. KASKİ yollarda ızgaraları ve yağmur hatlarını güçlendirdi. 12 bin ton asfalt serilerek cadde ve sokakların asfaltı yenilenecek. 4870 metre bordür döşendi. 11 bin metre daha döşenecek. 26 bin metrekare parke kaldırım taşı döşenecek bunun 10 bin metrekaresi döşendi. 260 adet galvanizli aydınlatma direği dikildi." dedi.

"Bir yandan pandemi ile ilgili çalışmalarımız devam ederken bir yanda da tüm tedbirleri alarak sahada çalışmalarımız devam ediyor." diyen Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi:

"Bugün Keykubat Mahallemizdeyiz. Yaklaşık 3 ay önce KCETAŞ ile başlayan çalışmalarla bütün havai hatlar yer altına alındı. Sonrasında iki etap halinde çalışmaya başladık. İlk etapta kaldırımları ve asfaltı bitirmek üzereyiz. Önümüzdeki mart ayı itibariyle ikinci etabını tamamlayacağız. Şuanda 8 kilometrelik alanın kaldırımı ve asfaltı bitmek üzere. Melikgazi Belediyesi olarak asfalt, ağaçlandırma, park ve kaldırım konusunda yoğun hizmetlerimiz oldu. Bundan sonrada devam edecek. Keykubat Mahallemiz eski bir mahalle ve oldukça fazla ihtiyaçları vardı. Tüm mesai arkadaşlarımla birlikte bu ihtiyaçları gidermek için gece gündüz çalışıyoruz. Hayırlı olmasını dilerim."

Keykubat Mahalle Muhtarı Murat Külahçı ise, "Melikgazi Belediyemiz ve Mustafa Başkanımız sağ olsun mahallemizde geniş çaplı bir çalışma yaptılar. Bütün ekibine emekleri için teşekkür ederim. Mahallemiz baştan sona yenilendi. Alt yapı, asfalt, kaldırım, aydınlatma, komple yenileniyor. Mahallemiz farklı bir ambiyansa kavuştu. Keykubat yenilendi." diye konuştu. - KAYSERİ