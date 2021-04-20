Melisa Aslı Pamuk, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda, yeni hikayeler ile izleyenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor.
Kadrosuna sık sık yeni isimleri dahil eden iddialı dizi, bu kez Melisa Aslı Pamuk ile anlaştı. Son olarak Hay Sultan dizisinde rol alan Pamuk, canlandıracağı karakteri ile başından çok kötü olaylar geçen bir kadının çocukluk yıllarında yaşadığı travmaları ekrana getirecek.
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