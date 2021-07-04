Şu sıralar FOX TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam
dizisinde 'Çağla Yılmaz' karakterine hayat veren Melisa Döngel
hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Melisa Döngel kimdir? Nerede doğdu, kaç
yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
MELİSA DÖNGEL KİMDİR?
Melisa Döngel, 25 Ekim 1999 yılında İstanbul
'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Osman Yağmurdereli
Sanat Akademisi'nde tamamlamıştır. Melisa Döngel, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Elif dizisi ile yaşamıştır.
Arka Sokaklar
ve Hangimiz Sevmedik
dizilerinde rol alan Melisa Döngel, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde 'Çağla Yılmaz' karakterine hayat vermektedir. Melisa Döngel, 1.74 metre boyunda, 53 kilo ve Akrep burcudur.
Melisa Döngel'in rol aldığı diziler ve filmler:
2021-Aşk Mantık İntikam (TV Dizi)
2018 – Bizim Hikaye (Deniz) (TV Dizisi)
2016 – Arka Sokaklar (Nil) (TV Dizisi)
2016 – Hangimiz Sevmedik (Sevtap) (TV Dizisi)
2014 – Elif (Süreyya) (TV Dizisi)