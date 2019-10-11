Son Dakika Haberleri: Memur-Sen Adana İl Başkanı Sezer'den AA'ya ziyaret
Son Dakika Güncel Memur-Sen Adana İl Başkanı Sezer'den AA'ya ziyaret

Memur-Sen Adana İl Başkanı Sezer'den AA'ya ziyaret

1 saat önce

Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Memur-Sen Adana İl Başkanı Sezer'den AA'ya ziyaret, System.String[]

Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Sezer, AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i ziyaretinde, sendikalarının faaliyetlerini anlattı.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Sezer, sendika üyelerine sundukları hizmetlerin önemine değindi.

Firik de AA'nın çalışmaları hakkında Sezer'e bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, Mehmet Sezer, Memur Sen, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:20 Kaynak: AA
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