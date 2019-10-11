Memur-Sen Adana İl Başkanı Sezer'den AA'ya ziyaret

Firik de AA'nın çalışmaları hakkında Sezer'e bilgi verdi.

Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer , Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

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