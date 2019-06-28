Son Dakika Haberleri: Menemen Belediyespor, Trtovac'i transfer etti
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Menemen Belediyespor, Trtovac'i transfer etti

27 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor, Jasmin Trtovac'i kadrosuna dahil etti.

Menemen Belediyespor, Trtovac'i transfer etti, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor, Jasmin Trtovac'i kadrosuna dahil etti.
Menemen Belediyespor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezonun ilk yarısını Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ikinci yarısını da Novi Pazar'da geçiren 32 yaşındaki savunma oyuncusuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:48 Kaynak: AA
Erzurumspor Kulübü, Menemen Belediyespor, Spor
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