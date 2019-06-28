Menemen Belediyespor, Trtovac'i transfer etti
27 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor, Jasmin Trtovac'i kadrosuna dahil etti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:48 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor
, Jasmin Trtovac'i kadrosuna dahil etti.
Menemen Belediyespor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezonun ilk yarısını Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ikinci yarısını da Novi Pazar'da geçiren 32 yaşındaki savunma oyuncusuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
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