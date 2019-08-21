Menemenspor'dan forvete takviye

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Nijeryalı forvet Sikiru Olatunbosun'u kadrosuna dahil etti.

Menemenspor Kulübünden yapılan açıklamada, Olatunbosun'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen yıl kendi ülkesinde Plateau United takımında mücadele eden 23 yaşındaki Olatunbosun, sadece 2 maçta forma giydi.