Son Dakika Haberleri: Menemenspor'dan forvete takviye
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Menemenspor'dan forvete takviye

1 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Nijeryalı forvet Sikiru Olatunbosun'u kadrosuna dahil etti.

Menemenspor'dan forvete takviye, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Nijeryalı forvet Sikiru Olatunbosun'u kadrosuna dahil etti.

Menemenspor Kulübünden yapılan açıklamada, Olatunbosun'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen yıl kendi ülkesinde Plateau United takımında mücadele eden 23 yaşındaki Olatunbosun, sadece 2 maçta forma giydi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:12 Kaynak: AA
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