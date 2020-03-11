Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu: "Burada yenilmemek önemliydi" - Son Dakika
Son Dakika Spor Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu: 'Burada yenilmemek önemliydi' - Son Dakika Spor

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu: "Burada yenilmemek önemliydi"

7 saat önce

TFF 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Menemenspor'da Teknik Sorumlu Dilaver Mutlu, bu deplasmanda kaybetmemenin önemli olduğunu söyledi.

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu:

TFF 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Menemenspor'da Teknik Sorumlu Dilaver Mutlu, bu deplasmanda kaybetmemenin önemli olduğunu söyledi.


Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşan ve 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılan Menemenspor'da Teknik Sorumlu Dilaver Mutlu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Ümraniyespor'un son haftalarda çok formda olduğunu ifade eden Mutlu, "Bugün son haftaların formda takımlarından biriyle oynadık. Yeni hocayla iyi bir çıkış yakalamışlardı. Zor olacağını maçtan önce de ifade etmiştik. Maçın hakkı beraberlikti. İlk yarı Ümraniyespor iyi oynadı gibi göründü ama ikinci yarı hakimiyet bize geçti. Dışarıda rakibini yenemiyorsan yenilmemek de önemli. Çocukları tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. 90. dakikaya kadar mücadele ettiler. Ümraniyespor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Dilaver Mutlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:31 Kaynak: İHA
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