Meram Belediyesi'nden sokak hayvanlarına yiyecek desteği - Son Dakika

Meram Belediyesi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesinden sonra insanların evden çıkmaması sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yardım için çalışmalarına hız verdiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sokak hayvanlarının bu süreçte zorluk yaşamamaları adına bırakılan mama miktarının artırılarak sıklaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram'ın insanından toprağına, ağacından sokak hayvanlarına, çiçeğinden binasına kadar her şeyiyle kendilerine Allah'ın birer emaneti olarak gördüklerinin altını çizdi.

Meram'ın, çeşitli bölgelerinde köpekler için 20, kediler için 24 beslenme odağı ve 5 kedi evi bulunduğunu vurgulayan Kavuş, şunları kaydetti:

"Kovid-19 tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uyan Meramlı hemşehrilerimizin aklı sahipsiz hayvanlarımızda kalmasın. İlçemizdeki kedi köpek beslenme odaklarına dostlarımız için mama ve su takviyelerini düzenli olarak yapmaya devam ediyoruz. Virüs insanından doğasına kadar tüm dünyayı etkiledi. Bu olumsuz etkiden sokak hayvanları da nasibini aldı. Havaların ısınmasına rağmen yiyecek bulmakta zorlandıkları bu günlerde biz onların da yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bu günler geçtiğinde ve insanımızın evde kalma zorunluluğu bitip dışarı gönül rahatlığıyla çıktığında sokaktaki dostlarıyla yeniden buluşabilsinler diye beslenme odaklarına artık daha sık ve daha fazla mama bırakıyoruz. Kimsenin gözü ne arkada ne sokakta kalsın."