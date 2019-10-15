Son Dakika Haberleri: Mercedes-Benz Türk'ten ekim fırsatları
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Mercedes-Benz Türk'ten ekim fırsatları

1 saat önce

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Türk, ekim ayı kampanya ve düşük faiz fırsatlarını duyurdu. Mercedes-Benz Otomobil Kampanyaları Yeni C-Serisi Coupé, Cabriolet ve SLC otomobillerde 180 bin TL kredi tutarına, Yeni C-Serisi Sedan modelinde ise 159 bin 500 TL kredi tutarına bu aya özel 12 ay vadede yüzde 0,79 faiz oranı, 24 ay vadede yüzde 1,09 faiz oranı,...The post Mercedes-Benz Türk’ten ekim fırsatları appeared first on Carmedya.

Mercedes-Benz Türk'ten ekim fırsatları, System.String[]

CARMEDYA.COM - Mercedes-Benz Türk, ekim ayı kampanya ve düşük faiz fırsatlarını duyurdu.



Mercedes-Benz Otomobil Kampanyaları


Yeni C-Serisi Coupé, Cabriolet ve SLC otomobillerde 180 bin TL kredi tutarına, Yeni C-Serisi Sedan modelinde ise 159 bin 500 TL kredi tutarına bu aya özel 12 ay vadede yüzde 0,79 faiz oranı, 24 ay vadede yüzde 1,09 faiz oranı, 36 ay vadede ise yüzde 1,19 faiz oranından yararlanmak mümkün.


Mercedes-Benz CLA sahibi olmak isteyenler için ise 150 bin TL krediye 24 aya kadar yüzde 0 faiz, 36 aya kadar ise yüzde 0,39 faiz oranı sunuluyor.


E-Serisi otomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Ekim ayına özel E-Serisi Sedan, E 300 Coupé, E 300 Cabriolet model otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde 225 bin 500 TL kredi tutarına 12 ay vadede yüzde 0,99 faiz oranı, 24 ay vadede yüzde 1,09 faiz oranı, 36 ay vadede ise yüzde 1,19 faiz oranı fırsatı sunuyor.


Mercedes-Benz A-Serisi, B-Serisi, Yeni CLA ve GLA sahibi olmak isteyenler için ise 140 bin TL krediye 12 ay vadede yüzde 0,89 faiz, 24 ay vadede yüzde 1,09 faiz, 36 ay vadede ise yüzde 1,19 faiz oranı sunuluyor.


Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç Kampanyaları


Mercedes-Benz Vito sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 90 bin TL kredi için, 20 ay vade ve %0,49 faiz avantajından faydalanabiliyorlar.


Sprinter ve X-Class modellerinde ise Mercedes-Benz Kasko tercih edildiği takdirde 90 bin TL kredi için, 20 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajısunuluyor.


İkinci El Hafif Ticari Araçlar


Used1 İkinci el araç alımlarında Mercedes-Benz Kasko'ya özel yüzde 1,24 faiz oranı ve 1970 TL'den başlayan aylık ödeme fırsatı sunuluyor.


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Mercedes Benz, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:27 
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