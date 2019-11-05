Meriç Nehri'nde adacıklar oluştu, su kuyuları kurudu

Sıcak havaların bir süredir mevsim normallerinin üstünde seyrettiği Edirne, son günlerde yağış da almayınca Meriç Nehri'nin debisi bir önceki yılın aynı ayının da rakamlarının altına düşerek kum adacıklarının oluşmasına neden oldu. Meydana gelen kuraklığın en büyük zararını ise bölgede tarımla uğraşan Karağaaç Mahallesi'ndeki üreticiler çekerken, tarımsal sulamada kullanılan kuyulardaki sular ise kuruma noktasına geldi.

Özellikle kış aylarında su taşkınlarıyla gündeme gelen Meriç Nehri, sonbahar döneminin yaşandığı günlerde debi sıkıntısı çekiyor. Yağışların az olması ve sıcak havanın da etkisiyle su oranı gözle görülür derecede düşen nehrin çeşitli kısımlarında geniş kum adacıkları oluştu. Oluşan kuraklığın ise en büyük sıkıntısını bölgede tarımla uğraşan üreticiler çekiyor. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nın da bulunduğu Karaağaç Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan vatandaşlar, tarlalarını sulamakta kullandıkları kuyuların da kurumasıyla zor durumda kaldıklarını dile getirdi.

Devlet Su İşleri 11'inci Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre Ekim ayı sonu itibariyle nehirdeki debi saniyede 58 metreküple oldukça düşük seviyede ölçülürken, bir önceki yılın aynı ayında bu rakam 68 metreküp/saniye olarak ölçülmüştü. DSİ'nin internet sitesinde yayınladığı grafiklerinde ise nehrin son 1 yıllık debi oranları dikkat çekiyor. Buna göre 2019'un ilk aylarında düşen yağışlarla 350 metreküp/saniyeyi görerek normal doluluğa ulaşan Meriç Nehri'nin, yağışsız geçen yaz ayıyla birlikte Temmuz ayından itibaren ise dip seviyelere geldiği görülüyor

'KUYULARDA SU KALMADI'

Karaağaç Mahallesi Muhtarı Agah Korkan, yağmurun yağmaması nedeniyle tarımsal sulamada büyük sıkıntılar çektiklerini söyledi. Korkan, "İklim şartları ve coğrafi yapıya baktığımızda şu anda yağmurun yağmaması, mevsimin kurak geçmesi dolayısıyla son zamanlarda tarımsal sulamada büyük sıkıntılar çekildi. Vatandaşlar 2-3 kilometre öteden su getirmek zorunda kaldı. İnanın şu anda kuyularda su yok. 17 metre aşağıya inilmesi gerekiyor su alabilmek için. Umarım kışın karlı ve yağmurlu geçer de Karaağaçlı çiftçi insanlar rahat eder, eğer geçmezse yandık. En son Ağustos ve Eylül ayında mahsullerimizi sulayamadık" diye konuştu.

Karaağaçlı Çiftçi Ahmet Sanrı ise sulamanın düşmesinden dolayı üretimlerinin azaldığını ifade etti. Sanrı, "Kötü durumdayız. Tüm geçimimizi çiftçilikten kazanıyoruz ve sular iyice azaldı nehirlerde, birçok kuyumuz kurudu, suyumuz yok. Özellikle bu bölgede ve Balkanlar'da yağmurun az oluşu kuyularımızın kurumasına neden oldu. Dedelerimizden, babalarımızdan gelenek bu bahçecilik işi. Tüm mahsulümüzü kuyulardan suluyoruz normalde. Fakat bu sene zahmet çektik, kurak geçti, sebze üretimimiz azaldı. Kuyulardaki su 14-15 metreye düştü, normalde 6 metredeydi sularımız. Devletimizden buraya bir sulama sistemi istiyoruz" dedi.

'SULAMA PROJESİ İSTİYORUZ'

Üreticilerden Celali Tantin de bu yıl çok kurak geçtiğini belirterek, "Çok kurak geçti bu yıl. Topraklarımızda su olmadığı sürece bizde ürün üretmek çok zor. Üretsen de istediğin randımanı alamazsın, verim çok düşük olur. Örneğin mısır ekimi yapıyoruz, ayçiçeği ekimi yapıyoruz. Fakat sulama olmadığı zaman bunların hiçbirini yapamaz duruma geleceğiz. Yani bizde sulama projesi olması gerekiyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Meriç Nehri Drone görüntüsü

-Kum adacıklarından detay

-Adacıklarda oluşan ağaçlar

-Adacık detayı

-Muhabir Ali Can Zeray anons

-Suyun dibinin görülmesi

-Düşük debide akan nehir

-Kuşlardan detay

-Vatandaş röportajı

-Agah Korkan röportaj

-Ahmet Sanrı röportaj

-Detay görüntü

-Celali Tantin röportaj

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE,

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