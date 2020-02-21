Merkez Bankası'nın mesajı arafta kaldı - Son Dakika
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Merkez Bankası'nın mesajı arafta kaldı

35 dakika önce

Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, bu hafta Şans Sohbetleri'nde Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararını önümüzdeki döneme yol ve yön göstermesi açısından değerlendirdi.

Merkez Bankası'nın mesajı arafta kaldı, System.String[]

Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, bu hafta Şans Sohbetleri'nde Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararını önümüzdeki döneme yol ve yön göstermesi açısından değerlendirdi...

Merkez Bankası, Hakan Güldağ, Ali Ağaoğlu, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:04 
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