Merkez Bankası'nın mesajı arafta kaldı
35 dakika önce
Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, bu hafta Şans Sohbetleri'nde Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararını önümüzdeki döneme yol ve yön göstermesi açısından değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:04
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