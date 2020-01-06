"Mersin cezeryesi" UGTAK bildiri kitabında yayımlandı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 'Mersin cezeryesi' UGTAK bildiri kitabında yayımlandı - Son Dakika

"Mersin cezeryesi" UGTAK bildiri kitabında yayımlandı

6 saat önce

Mersin'in yöresel lezzetleri arasında yer alan "cezerye" hakkında sunulan bilimsel makale Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi'nin (UGTAK) bildiri kitabında yayımlandı.

Mersin'in yöresel lezzetleri arasında yer alan "cezerye" hakkında sunulan bilimsel makale Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi'nin (UGTAK) bildiri kitabında yayımlandı.

Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl eylül ayında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde gerçekleştirilen IV. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi'nde, belediye çalışanı Seda Nur Keskin'in sunumunu yaptığı, "Tarsus Mutfağına Özgü Bir Lezzet: Cezerye" adlı bilimsel makalesinin UGTAK bildiri kitabında yer aldığı belirtildi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 10 bin yıllık tarihi geçmişi olan ilçenin yöresine ait lezzetlerinin, bilimsel araştırmalarla dünyaya tanıtmasından dolayı Keskin'i tebrik etti.

Keskin de, bilimsel makalesinin bildiri olarak yayınlanmasından ötürü oldukça mutlu olduğunu kaydetti.

Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:30 Kaynak: AA
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