"En başarılı CHP'li belediye başkanı kim?" anketi! Sürpriz isim, İmamoğlu ve Yavaş'ı geçti

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, Mersin Uluslararası Limanı çevresinde temizlik yaptıkları sırada bitkin deniz kaplumbağasını fark etti.

Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de bitkin bulunan caretta caretta tedaviye alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.