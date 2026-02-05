Mersin'de Sel Temizliği - Son Dakika
Mersin'de Sel Temizliği

05.02.2026 14:30
Mersin'de sel sonrası sahildeki atıklar temizleniyor, çevre duyarlılığı vurgulanıyor.

MERSİN'de etkili olan aşırı yağışların ardından derelerin taşmasıyla meydana gelen sel felaketinin izleri, Akdeniz Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla siliniyor.

İlçede geçen hafta sel sularıyla birlikte sahil şeridine sürüklenen odun parçaları, balçık ve çeşitli atıklar, Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 kamyon, 3 traktör, 1 kepçe ve 1 kazıcı-yükleyici desteğiyle temizleniyor. Sabahın erken saatlerinde sahil bölgesine intikal eden ekipler, iş makineleri yardımıyla biriken atıkları toplayarak belirlenen alanlarda bir araya getiriyor. Toplanan atıklar daha sonra kamyonlarla bertaraf merkezine taşınıyor.

Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, devam eden çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, sel felaketinin ardından tüm birimlerin teyakkuz halinde sahada görev yaptığını vurguladı. Şener, çevre duyarlılığına dikkat çekerek, " Mersin'de yaşanan aşırı yağışların ardından meydana gelen sel felaketi, özellikle sahil bölgemizde ciddi bir kirliliğe yol açtı. Akdeniz Belediyesi olarak ilk günden bu yana tüm ekiplerimizle sahadayız. Bugün de Millet Bahçesi sahilinde biriken odun parçaları, balçık ve atıkları temizleyerek bölgemizi yeniden halkımızın kullanımına uygun hale getiriyoruz. Millet Bahçesi sahilinde yürüttüğümüz bu çalışma, denizlerimize taşınabilecek atıkların önüne geçmek açısından büyük önem taşıyor. Temiz bir çevre, sağlıklı bir kent demektir" dedi.

Yürütülen çalışmalarla hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hem de vatandaşların sahili yeniden güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanabilmesi hedefleniyor. Sahil boyunca hummalı bir çalışma yürüten ekipler, temizlik faaliyetlerinin önümüzdeki günlerde de devam ettirmeyi planlıyor.

Haber-Kamera: MERSİN,

Kaynak: DHA

