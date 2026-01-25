Mersin\'de Türk Bayrağı Yola Düştü

MERSİN'de şiddetli rüzgar nedeniyle gönderden kopan büyük Türk bayrağı, kara yoluna düştü. Araçlarını durduran sürücülerin bayrağı katlayıp, güvenli alana bıraktığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Tarsus ilçesi D400 kara yolu kenarında bulunan gönderdeki büyük Türk bayrağı, şiddetli rüzgar nedeniyle bulunduğu yerden kopup, yola düştü. Yerdeki Türk bayrağını gören sürücüler, araçlarını durdurdu. Otomobillerinden inen 2 sürücü, Türk bayrağını kaldırarak katlayıp, güvenli bir alana bırakarak, yetkililere bilgi verdi. Bayrağın düştüğü noktada bekleyen sürücüler, daha sonra yollarına devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.