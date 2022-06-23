Mersin'de üzerine sıcak su dökülen çocuk tedaviye alındı - Son Dakika
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Mersin'de üzerine sıcak su dökülen çocuk tedaviye alındı

23.06.2022 17:07
Mersin'de üzerine sıcak su dökülen çocuk tedaviye alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde üzerine sıcak su dökülen 7 yaşındaki çocuk tedaviye alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde üzerine sıcak su dökülen 7 yaşındaki çocuk tedaviye alındı.

İnköy Mahallesi'nde, ailesiyle misafirliğe giden G.K'nin (7) üzerine oyun oynadığı sırada ocakta bulunan sıcak su döküldü.

Haber verilmesi üzerine adrese yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, sırtında yanık oluşan G.K'yi Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.

G.K, buradaki müdahalenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Kaynak: AA

İnköy Mahallesi, Tarsus, Mersin, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de üzerine sıcak su dökülen çocuk tedaviye alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de üzerine sıcak su dökülen çocuk tedaviye alındı - Son Dakika
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