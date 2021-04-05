MERSİN EKMEK ALMAK İÇİN MARKETE GİRDİ, KAMYONETİNDEKİ CEP TELEFONU ÇALINDI - Son Dakika

MERSİN EKMEK ALMAK İÇİN MARKETE GİRDİ, KAMYONETİNDEKİ CEP TELEFONU ÇALINDI

05.04.2021 10:56

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz 2 kişi, ekmek almak için markete giren Mesut Yılmaz'ın (26) kamyonetindeki cep telefonunu çaldıktan sonra kayıplara karıştı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz 2 kişi, ekmek almak için markete giren Mesut Yılmaz'ın (26) kamyonetindeki cep telefonunu çaldıktan sonra kayıplara karıştı.

İlçeye bağlı Şehitlertepesi Mahallesi'nde marketten ekmek almak isteyen Mesut Yılmaz, kamyonetini park ettikten sonra kapılarını kilitlemeden markete girdi. Kimliği belirsiz motosikletli iki kişi, kamyonetin kapısını açarak koltuktaki cep telefonunu çalıp kayıplara karıştı. Ekmek aldıktan sonra kamyonetine binen ve cep telefonunun çalındığını fark eden Yılmaz, emniyete giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Yılmaz, "Bir ekmek bana 5 bin TL'ye mal oldu" dedi.

Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

MERSİN EKMEK ALMAK İÇİN MARKETE GİRDİ, KAMYONETİNDEKİ CEP TELEFONU ÇALINDI
MERSİN EKMEK ALMAK İÇİN MARKETE GİRDİ, KAMYONETİNDEKİ CEP TELEFONU ÇALINDI
MERSİN EKMEK ALMAK İÇİN MARKETE GİRDİ, KAMYONETİNDEKİ CEP TELEFONU ÇALINDI
MERSİN EKMEK ALMAK İÇİN MARKETE GİRDİ, KAMYONETİNDEKİ CEP TELEFONU ÇALINDI

Mesut Yılmaz, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN EKMEK ALMAK İÇİN MARKETE GİRDİ, KAMYONETİNDEKİ CEP TELEFONU ÇALINDI - Son Dakika


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