MERSİN LİMANI'NDA, KONTEYNER GEMİSİNDE 48 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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MERSİN LİMANI'NDA, KONTEYNER GEMİSİNDE 48 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

05.10.2022 10:16

MERSİN'de, polisin limanda düzenlediği operasyonda, muz yüklü konteynerde 48 kilo 800 kokain ele geçirildi; 5 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'de, polisin limanda düzenlediği operasyonda, muz yüklü konteynerde 48 kilo 800 kokain ele geçirildi; 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ekvador'dan gelen 'Delphis Riga' isimli ve Hong Kong bandıralı konteyner gemisinde uyuşturucu madde bulunduğu tespitiyle harekete geçti. Geminin limana yanaşmasıyla operasyonu başlatan ekipler, muz yüklü konteynerde arama yaptı. Konteynerin havalandırma boşluğunu açan ekipler, paketler halinde 48 kilo 800 gram kokain ele geçirdi. Uyuşturucuyla bağlantılı 5 şüpheli de gözaltına alındı.

YORUMLAR
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı Şanlıurfa 3. sayfa: Şanlıurfa'da 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi Şanlıurfa 3. sayfa: Şanlıurfa'da 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MERSİN LİMANI'NDA, KONTEYNER GEMİSİNDE 48 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: MERSİN LİMANI'NDA, KONTEYNER GEMİSİNDE 48 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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