Son Dakika Haberleri: Mersin-intihar ihbarı üzerine göksu nehri'nde arama çalışmaları başlatıldı
Son Dakika Güncel Mersin-intihar ihbarı üzerine göksu nehri'nde arama çalışmaları başlatıldı

Mersin-intihar ihbarı üzerine göksu nehri'nde arama çalışmaları başlatıldı

7 saat önce

İntihar ihbarı üzerine Göksu Nehri'nde arama çalışmaları başlatıldıMersin'in Silifke ilçesinde Göksu Nehri'ne bir kişinin intihar amaçlı suya atladığı ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

İntihar ihbarı üzerine Göksu Nehri'nde arama çalışmaları başlatıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Nehri'ne bir kişinin intihar amaçlı suya atladığı ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Dün akşam saatlerinde Karayolları Köprüsü'ne gelen bir vatandaş, iddiaya göre korkuluklara çıkarak intihar etti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, erkek olduğu belirtilen kişinin, suya atladıktan bir süre sonra yüzmeye çalıştığı ancak akıntıya kapılarak gözden kaybolduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve arama kurtarma ekipleri gelirken, arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Gece saatlerinde akıntının hızlı olması ve suyun çamurlu olması sebebiyle arama çalışmalarına zaman zaman ara verildi. Sabah saatlerinde Mersin Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri tarafından Göksu Nehri'nde zodyak bot ve 2 görevli ile arama çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik ekipleri de botla ve havadan drone ile çalışmalara destek verdi. İntihar eden vatandaşı arama çalışmaları geniş çaplı olarak sürüyor.

Mersin-intihar ihbarı üzerine göksu nehri'nde arama çalışmaları başlatıldı

Göksu Nehri, Silifke, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: FETÖ'nün medya davasında Mehmet Altan'ın beraatine Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliyesine karar verildi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan EYT sorusuna cevap: Gündeme gelmedi Emine Bulut cinayetinde gerekçeli kararın detayları ortaya çıktı: 'Canavarca his'ten söz edilemez Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Bülent Arınç'a cevap: KHK faciadır demek 15 Temmuz'u gölgelemektir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 20:51:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin-intihar ihbarı üzerine göksu nehri'nde arama çalışmaları başlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]