Mersin'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Mersin'de merkez ilçelerde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin girişlerini su bastı, sürücüler yollarda mahsur kaldı.

SAĞANAK YAĞIŞ, HAYATI FELÇ ETTİ

Mersin'de akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, kent merkezinde su taşkınlarına neden oldu. Kısa sürede etkisini artıran yağmur nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, özellikle ana arterlerde trafik akışı olumsuz etkilendi.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Yağmur sularının yollarda birikmesiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Özellikle battı-çıktı olarak bilinen alt geçitlerin bulunduğu bölgelerde biriken yağmur suları sürücülere zor anlar yaşattı.