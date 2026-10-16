Mersin'de sağanak su baskınlarına neden oldu - Son Dakika
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Mersin'de sağanak su baskınlarına neden oldu

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Mersin'de akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, kent merkezinde su taşkınlarına neden oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken ana arterlerde trafik aksadı, alt geçitlerde biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı.

Mersin'de merkez ilçelerde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin girişlerini su bastı, sürücüler yollarda mahsur kaldı.

SAĞANAK YAĞIŞ, HAYATI FELÇ ETTİ

Mersin'de akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, kent merkezinde su taşkınlarına neden oldu. Kısa sürede etkisini artıran yağmur nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, özellikle ana arterlerde trafik akışı olumsuz etkilendi.

Mersin'de sağanak su baskınlarına neden oldu

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Yağmur sularının yollarda birikmesiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Özellikle battı-çıktı olarak bilinen alt geçitlerin bulunduğu bölgelerde biriken yağmur suları sürücülere zor anlar yaşattı.

Mersin'de sağanak su baskınlarına neden oldu
Mersin'de sağanak su baskınlarına neden oldu
Mersin'de sağanak su baskınlarına neden oldu
Mersin'de sağanak su baskınlarına neden oldu
Kaynak: İHA
Hava DurumuTrafikMersinGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • wbzk277r6f wbzk277r6f:
    Belediye müteahhitlere yüksek kat imar verip ihale peşinde belediyeciliği unutmuş vali desen yöneticilik sıfır. olan millete oluyor yarım saat yapmur yollar sel. 0 0 Yanıtla
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