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Merve Özbey, hayatını kaybeden babasıyla ilgili duygusal bir paylaşım yaptı - Son Dakika

Merve Özbey, hayatını kaybeden babasıyla ilgili duygusal bir paylaşım yaptı

19.06.2021 14:37

6 ay önce babasının hayatını kaybetmesi nedeniyle yıkılan şarkıcı Merve Özbey, Babalar Günü'nden önce sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Babasına hamile olduğunu belirttiği anların videosunu yayınlayan şarkıcı, "Zor geçiyor baba, geçiyor ama kanata kanata. Benim de sensiz ilk babalar günüm. Hem babalar hem de ilk dedeler günün kutlu, mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Güçlü sesiyle her daim adından söz ettiren şarkıcı Merve Özbey, 6 ay önce babasını kaybetti. Ani ölümle yıkılan Özbey, Babalar Günü'nden önce sosyal medya hesabından yürek burkan bir paylaşımda bulundu.

"BABA SENİ ÇOK ÖZLEDİM"

Babası Ahmet Özbey'e hamile olduğunu açıkladığı anın videosunu paylaşan şarkıcı, şu notu yazdı: "Biliyor muydun göremeyeceğini o yüzden mi ağladın baba... Ya da görebiliyor musun? Bilmiyorum baba... O ellerinin alkışlaması. Zor geçiyor baba, geçiyor ama kanata kanata. Baba seni çok özledim. Uyuyamıyorum son bir kaç gündür. Biz iyiyiz her şey yolunda. Kavuştun mu ayağına, sesine? Baba seni çok özledim."

"SENSİZ İLK BABALAR GÜNÜM"

"Elif'imiz çok iyi, görüyorsundur belki... Yanaklarını bir görsen. Hele o topuş ayaklarını. Bugün ilk defa en son seninle gittiğimiz yere gittim. Kız arkadaşlarımla. İnemedim arabadan. Bir baktım kızımızın geleceği günü geçen sene bugün söylemişiz sana iyi ki de kaydetmişiz... 2 gün sonra Kenan'ın ilk babalar günü. Benim de sensiz ilk babalar günüm. Hem babalar hem de ilk dedeler günün kutlu, mekanın cennet olsun. Biz iyiyiz. Baba seni çok özledim..."

Merve Özbey'in vefat eden babasıyla ilgili paylaşımı herkesi duygulandırdı
Merve Özbey, hayatını kaybeden babasıyla ilgili duygusal bir paylaşım yaptı

Babalar Günü, Merve Özbey, Ahmet Özbey, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merve Özbey, hayatını kaybeden babasıyla ilgili duygusal bir paylaşım yaptı - Son Dakika Magazin


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