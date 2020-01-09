Mescier'den Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mescier'den Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

Mescier'den Gazeteciler Günü mesajı

6 saat önce

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mescier'den Gazeteciler Günü mesajı, System.String[]

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Mescier, mesajında, gazetecilerin mesai merhumu gözetmeden çalıştığını belirtti.


10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Mescier, şunları kaydetti:


"Gece gündüz demeden, zor şartlar altında fedakarca görev yapan değerli basın mensuplarının, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi, kalkınması için yürütülmekte olan çalışmalar ile projelerin vatandaşlarımızla paylaşılmasında ve kamuoyu tarafından sahiplenilmesinde önemli katkıları bulunmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm değerli basınımızın '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, hayatta olan tüm basın emekçilerimize başarılar diliyorum." - KARABÜK

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:30 Kaynak: İHA
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