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"Meslek sadece gelir elde etmek için seçilmez" - Son Dakika

"Meslek sadece gelir elde etmek için seçilmez"

31.08.2021 10:42

YKS yerleştirme sonuçları sonrası üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilere açıklamalarda bulunan Dr. Öğr.

YKS yerleştirme sonuçları sonrası üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilere açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Derya Kavgaoğlu, "Ekonomik şartların meslek seçimindeki baskın etkisi bilinse de meslek sadece gelir elde etmek için değil psikolojik ve sosyal gereksinimleri karşılamak amacıyla yapılan etkinlikler bütünüdür" dedi.

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Gençlerin tercih yaparken dikkate aldığı noktalar hakkında değerlendirmede bulunan Dr. Öğr. Üyesi Derya Kavgaoğlu, "Gençler, mesleğin ekonomik getirisi kadar, potansiyellerini ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gerçekleştirmelerine ne kadar yardımcı olabileceğini ve toplumsal saygınlık kazanmalarına katkısının ne olacağını da dikkate alıyor. Yapılan araştırmalar kazanç kaygısıyla çalışmak zorunda olmayan kişilerin bile büyük oranda, bir mesleği icra ediyor olma durumunu tercih ettiklerini gösterir nitelikte" ifadelerini kullandı.

"MESLEK, KADER OLMAKTAN ÇIKTI"

21'inci yüzyılda mesleğin, sadece yüksek sınav puanına göre sahip olunabilen ve hayat boyu değiştirilemez bir kader olmaktan çıktığına vurgu yapan Kavgaoğlu, "21'inci yüzyılda yaşanan teknolojik gelişmeler ve sanayileşmenin, bir yandan geçerli bilgi ve beceri setlerini farklılaştırırken bir yandan da eğitimin geleceğine ilişkin senaryoları şekillendiriyor. 21'inci yüzyıl becerileri olarak da anılan, yaşam ve kariyer becerileri, yenilenmeyi ve öğrenmeyi öğrenme becerileri, bilgi merakı ile medya ve teknoloji becerileri gibi becerilere sahip olmak, doğru mesleği seçmek kadar o meslekte gelişim kaydetme ve geleceği tasarlayabilme pratiklerini de olumlu yönde etkileyebiliyor" diye konuştu.

"PEK ÇOK GELENEKSEL MESLEK GEÇERLİLİĞİNİ KAYBETTİ"

Pek çok geleneksel mesleğin geçerliliğini kaybettiğini söyleyen Kavgaoğlu, "Yapay zeka, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik gibi yeni dijital teknolojilerin desteklediği, daha önce bilinmeyen çok sayıda meslek de geleceğin meslekleri listesinde girerek şimdiden rağbet görmeye başladı. Geçerli mesleklerin disiplinler arası kombinasyonlarla sürekli değişmesi, bu değişime duyarlı ve uyumlu, aynı zamanda kendini tanıyan, yetkinliklerinin farkında olan yeni nesil için bir avantaj olacaktır.  Kişisel nitelikleriyle mesleklerin gerektirdiği özellikleri ilişkilendirebilen öğrenciler keyifle ve heyecanla çalışabilecekleri meslekleri keşfedecek, tasarlayabilecek ve kendileri için açtıkları kariyer yolunda daha hızlı başarı elde edebileceklerdir" ifadelerini kullandı.

"AİLEYE, TOPLUMA VE KURUMLARA DÜŞEN GÖREVLER VAR"

Gençlerin potansiyellerini kullanarak gerek kendileri gerekse içinde yaşadıkları toplum ve dünya için değer üretebilmelerine destek olmak üzere aileye, topluma ve kurumlara düşen bazı görev ve sorumluluklar olduğuna da değinen İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Derya Kavgaoğlu, "Öğrencilerin erken yaşlardan itibaren kendilerini tanımalarına ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine, ilgi ve yeteneklerine uygun projelerde başarı hazzını deneyimlemelerine destek olmak gerektiğinde bu süreçleri objektif ölçme araçlarıyla desteklemek, güncel mesleklerle ve dünyadaki eğitim olanaklarıyla ilgili bilgi vermek bu konudaki heyecanını teşvik etmek, karar verme becerilerini desteklemek, mesleki bilgiler üretmek, profesyonel mesleki rehberlik ve danışmanlık sağlamak ve tüm bunlar için etkili eğitim politikaları oluşturup uygulamak bu kapsamda düşünülebilir" diye konuştu.


Meslek sadece gelir elde etmek için seçilmez

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Meslek sadece gelir elde etmek için seçilmez' - Son Dakika


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