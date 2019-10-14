Mesut yolcu

Mesut Özil, 2013 yaz transfer döneminin son gününde 47 milyon euro karşılığında Arsenal’e transfer olduğunda Londra ekibinin taraftarları oldukça heyecanlıydı. Haklılardı da, Real Madrid’de 159 maç oynamış, bu maçlarda 27 gol atıp tam 80 asist yapmış bir oyuncu takımlarının kadrosuna katılmıştı.

Mesut, Arsenal kariyerine çok iyi bir başlangıç yaptı. 13/14 model Arsenal’da takımın hücumda ana yönlendiricisiydi. Güzel asistler ve göz alıcı hareketler, taraftarların adına şarkı yazıp bestelemesine neden olmuştu.

Özil, 25 yaşında geldiği Arsenal’da altıncı sezonuna girdi. Geride kalan beş sezonda 231 kez giydiği Arsenal formasıyla 43 gol atıp 74 de asist yaptı. Ancak artık işler onun istediği gibi gitmiyor.

Geçtiğimiz sezon Unai Emery yönetimindeki Arsenal’da 35 maça çıkan Mesut, bu maçlarda yalnızca dokuz gole direkt katkı verebilmişti. Bu sene ise takımının şu ana kadar yaptığı 11 resmi maçın yalnızca dördünde kadroya girip ikisinde forma giyebildi.

Arsenal’in Avrupa Ligi’nde oynadığı iki maçta da kadroda yer almayan Türk asıllı Alman futbolcu, Premier Lig’de oynanan sekiz maçın üçünde kadroda kendine yer buldu. Bu üç maçın ise yalnızca birinde oynadı. Watford’a karşı oynanan ve 2-2 biten maça ilk 11’de başladı ve 71 dakika sahada kaldı. Mesut’un oynadığı ikinci maç ise Nottingham Forest’ın 5-0 mağlup edildiği Lig Kupası mücadelesiydi. Mesut o maça da ilk 11’de başladı ve yine 71 dakika süre aldı.

Sırasıyla eylül ayının 15’inde ve 24’ünde oynanan bu maçlarda sahaya çıkan Mesut, o günden bu yana forma giymiyor.

3 Ekim günü Avrupa Ligi’ndeki Standart Liège mücadelesi öncesi menajer Emery’ye Mesut’un neden kadroda olmadığı sorulmuştu. Cevap son derece netti:

“Her zaman takım için en iyi oyuncuları seçmek adına kafa yoruyorum. Mesut Özil kadroda değilse, başka bir oyuncu oynamayı daha çok hak ediyordur. Pazar günü bir başka maçımız var ve kararımız aynı olacak.”

Emery’nin yukarıdaki ilk iki cümlesi Mesut için pek olumsuz değil. Ancak son cümle, menajerinin onu kadroda pek düşünmediğinin açık bir göstergesi olarak yorumlanabilir.

İspanyol teknik adamın Mesut hakkındaki bu yorumları transfer söylentilerinin artmasına yol açtı. Hâli hazırda haftada 350 bin sterlin ile Topçular’ın en çok kazanan oyuncusu olan Mesut, ocak ayındaki ara transfer döneminde takımdan ayrılabilir.

Arsenal yönetiminin de yıllık yaklaşık 18 milyon sterlinlik bir maaş yükünden kurtulmak adına Mesut’u bir başka takıma göndermeye sıcak baktığı söyleniyor. Bir yıl öncesine kadar market değeri 50 milyon euro civarında olan Mesut’un güncel market değeri, “transfermakt” sitesine göre 25 milyon euro.

Ülkemize de transferi gündeme gelen Mesut Özil’in ocak ayında nasıl bir karar vereceği, hem İngiltere hem Türkiye spor kamuoyu tarafından oldukça merak ediliyor.