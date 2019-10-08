Metallica & San Francisco Symphony: S&M²
1 saat önce
Metallica'nın San Francisco Symphony ile birlikte kaydettiği canlı konser kaydı, kısa süreliğine sinemalarda izleyiciyle buluşacak.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:52 Kaynak: AA
Metallica'nın San Francisco Symphony ile birlikte kaydettiği canlı konser kaydı, kısa süreliğine sinemalarda izleyiciyle buluşacak.
Sıla, konserinde bir hayranı "Ahey ahey" diye bağırınca şarkısını yarıda keserek kahkaha attı Sınıra sevk edilen Mehmetçiğe coşkulu karşılama Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras partisinden istifa etti Yıldız Tilbe, Amerika'ya tepki gösterdi: Allah belanızı versin