Son Dakika Haberleri: Metallica & San Francisco Symphony: S&M²
Son Dakika Güncel Metallica & San Francisco Symphony: S&M²

Metallica & San Francisco Symphony: S&M²

1 saat önce

Metallica'nın San Francisco Symphony ile birlikte kaydettiği canlı konser kaydı, kısa süreliğine sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

Metallica'nın San Francisco Symphony ile birlikte kaydettiği canlı konser kaydı, kısa süreliğine sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

Metallica & San Francisco Symphony: S&M²

San Francisco, Metallica, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:52 Kaynak: AA
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