Metin Şentürk'ün babası hastaneye kaldırıldı
1 saat önce
ÜNLÜ sanatçı Metin Şentürk'ün babası Şükrü Şentürk tedavi altında.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:59 Kaynak: DHA
ÜNLÜ sanatçı Metin Şentürk
'ün babası Şükrü Şentürk tedavi altında.
Şükrü Şentürk kurban bayramının birinci günü rahatsızlandı. Şükrü Şentürk, Başarı Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yoğun Bakım Doktoru Uzm.Dr. Cevdet Becerik, Şentürk'ün tedavisinin yoğun bakım ünitesinden devam ettiğini belirtirken Metin Şentürk babasını yalnız bırakmıyor.
İkinci el araç alanların Eylül ayından itibaren aracı aldığı gün sigorta yaptırması gerekecek İBB Başkanı İmamoğlu, Medya AŞ'de 50 çalışanın işine son verdi Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Kayyum halkın iradesine saygısızlıktır" yorumlarına tepki İmamoğlu'ndan gazetecinin "Kayyum operasyonu sonrası gözler diğer büyükşehirlere çevrildi" sözlerine tepki