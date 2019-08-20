Son Dakika Haberleri: Metin Şentürk'ün babası hastaneye kaldırıldı
Son Dakika Güncel Haber

Metin Şentürk'ün babası hastaneye kaldırıldı

1 saat önce

ÜNLÜ sanatçı Metin Şentürk'ün babası Şükrü Şentürk tedavi altında.

Metin Şentürk'ün babası hastaneye kaldırıldı, System.String[]
ÜNLÜ sanatçı Metin Şentürk'ün babası Şükrü Şentürk tedavi altında.

Şükrü Şentürk kurban bayramının birinci günü rahatsızlandı. Şükrü Şentürk, Başarı Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yoğun Bakım Doktoru Uzm.Dr. Cevdet Becerik, Şentürk'ün tedavisinin yoğun bakım ünitesinden devam ettiğini belirtirken Metin Şentürk babasını yalnız bırakmıyor.


Metin Şentürk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İkinci el araç alanların Eylül ayından itibaren aracı aldığı gün sigorta yaptırması gerekecek
İBB Başkanı İmamoğlu, Medya AŞ'de 50 çalışanın işine son verdi Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Kayyum halkın iradesine saygısızlıktır" yorumlarına tepki İmamoğlu'ndan gazetecinin "Kayyum operasyonu sonrası gözler diğer büyükşehirlere çevrildi" sözlerine tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 17:03:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Metin Şentürk'ün babası hastaneye kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]