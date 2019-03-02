Mevlevihane'de Hatim Duası

Antalya Mevlevihane'sinde gerçekleştirilen ve minik öğrencilerin katıldığı organizasyonda Antalya'nın Fatih'i Zincirkıran Mehmet Paşa anısına hatim duası okundu.

Antalya Mevlevihane'sinde gerçekleştirilen ve minik öğrencilerin katıldığı organizasyonda Antalya'nın Fatih'i Zincirkıran Mehmet Paşa anısına hatim duası okundu.



Antalya'nın Fethi'nin 812'inci yılı etkinlikleri başladı. 1-5 Mart tarihleri arasında yapılacak kutlamalar çerçevesinde Antalya Valiliği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği(MÜSİAD) Antalya Şubesi ve Muratpaşa Müftülüğü'nün ortaklaşa organize ettiği Antalya'nın 812.Fetih yılı hatim duası programı Antalya Mevlevihanesi'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Cemile Durmaz, Meydan ve Sofular Kur'an Kursları öğrencilerinden 4-6 yaş grubu çocukların katılımıyla gerçekleştirilen programda Antalya Fatih'i Zincirkıran Mehmet Paşa için hatim duası okundu.



MÜSİAD yönetimi Mevlevihane'de



Muratpaşa Müftüsü Kuddusi Uysal, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Çalışkan, MÜSİAD Şube Yönetiminden Başkan Yardımcıları Mehmet Karakayalı, Ahmet Tekin ve Mücahit Polat ve Memur Sen İl Temsilcisi Mustafa Çoban programa katılan isimler arasında yer aldı. Hatim duası öncesinde kalabalığa seslenen Muratpaşa Müftüsü Kuddusi Uysal, fethin ruhunu iyi idrak etmek gerektiğini, geçmişe sahip çıkmayanların geleceğini kaybedeceğini belirtti.



Müftü Uysal'dan emeği geçenlere teşekkür



Muratpaşa Müftüsü Kuddusi Uysal, "Bizler için canlarını feda eden aziz ecdadımızı, Antalya'mızı bize yurt kılan bütün fatihleri yad etmek bizlerin boynunun borcudur. Gıyaseddin Keyhüsrev'i bilmeden, Mehmet Paşa'yı, Murat Paşa'yı bilmeden Antalya'yı hissedemeyiz. Bu güzel tablonun oluşmasına vesile olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yarınlarımızın teminatı yavrularımızın vatan ve millet aşkı ile yetişmesini nasip eylesin, Antalya'nın fethinin yıldönümünün hayırlara vesile olmasını diliyorum " diye konuştu. Program, öğretmenleri eşliğinde Mevlevihane'ye gelen minik öğrencilerin namaz surelerini seslendirmelerinin ardından hatim duası ile devam etti. - ANTALYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

10 Yıl Hapis Cezası Kesinleşen Hükümlü, Cezaevine Götürülürken Polis Aracından Atlayıp Firar Etmeye Çalıştı

Erdoğan'dan Tarım ve Hayvancılıkla Uğraşanlara, Elektrikte İndirim Müjdesi

AK Parti Meclis Üyesi Adayına Silahlı Saldırı Kamerada

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Müteahhitlik Yapma Şartlarını Duyurdu