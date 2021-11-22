Türkiye 2018 yılında Çorum'da meydana gelen "Mezarlıkta ağlayan gizemli kız" olayını çok konuşmuştu. O dönem mahallelinin günlerce nöbet tutması ve polisin devreye girmesiyle birlikte tespit edilen kızın psikolojisinin bozuk olduğu belirlenmişti. Gündeme damga vuran bu olaydan yıllar sonra bir vatandaşın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü dikkat çekti.
Söz konusu videoda, mezarlık tarafından sesler geldiği duyuluyor. Videonun ilerleyen saniyelerinde daha da yoğun şekilde duyulmaya başlayan seslerin gizemi henüz çözülmüş değil. Ancak videoyu izleyen bazı vatandaşlar, seslerin ölülerden geldiğini iddia etti.
Söz konusu videoyu gerçekçi bulan insanlar kadar gerçekçi bulmayan insanlar da var. Bazıları bunun bir efekt olduğunu savunsa da efekt gibi durmadığını iddia edenler de bulunuyor.
Son Dakika › Güncel › Mezarlıktan gelen çığlık sesleri vatandaşları korkuttu: Ölüler bağırıyor - Son Dakika