Mezitli'deki Kafe Kütüphanede her gün çorba ikramı yapılıyor - Son Dakika

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan tarafından başlatılan Mezitli Belediyesi Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphanede ders çalışan gençlere yönelik çorba ikramının, artık her gün yapıldığı bildirildi.



Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversite sınavlarına ve kamu personeli gibi sınavlara hazırlanan gençlere çaylarını, kahvelerini içerken ders çalışacakları bir ortam sağlayan Mezitli Belediyesi Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphane, gönüllülerin de desteğiyle her geçen gün çok özel bir yer haline geliyor. Geçtiğimiz günlerde Kafe Kütüphanenin gönüllü işletmecisi Onur Baysal'ın evinde yaparak getirdiği çorbayı Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın eliyle dağıtmasından etkilenen ilçedeki bir işletmeci, her gün öğrencilere çorba dağıtmaya başladı. Mezitli'nin en köklü kuruluşlarından olan bir işletmeci, her öğlen ders çalışan gençler için çorba ve ekmek ikramında bulunuyor. Yaklaşık bir haftadır devam eden çorba dağıtımı için kafe kütüphaneye giden Başkan Tarhan, gençlere yine eliyle çorba dağıttı.



Eğitimin önündeki tüm engelleri kaldırmak için çaba sarf ettiklerini ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Gençlerimizin ders çalışması için hayırsever iş adamı Alper Gürsoy'un desteğiyle hayata geçirdiğimiz Mezitli Belediyesi Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphanesi, yine gönüllü olarak her taşın altına elini koyan iyiliksever Mezitlililer sayesinde daha da güzelleşiyor. Gönüllü işletmecimizin havaların soğuk gittiği günlerde çorba ikramını görerek etkilenen Mezitlili esnafımız Özlem Çorba Evi, her gün çorba ikramında bulunmaya başladı. Bu gençlerimiz için büyük bir hizmet. İşletme sahibi Hanifi Dokumacı ve çalışanlarına teşekkür ederim. Gençlerimizin yemek ihtiyacı için dışarı çıkmalarına ve ders çalışmaya ara vermelerine gerek kalmadı. Mezitli'de yapmak istediğimiz şey işte buydu. Halkımızın birlik ve beraberliğini, dayanışmasını sağlamak tüm projelerden çok daha önemlidir. Bir iyi insan annesinin adına kafe kütüphaneyi yaptı, bir iyi insanımız her gün buradaki çocuklar için açık tutarak gençlerimize temiz bir mekan olmasını sağladı. Şimdi başka bir iyi insanımız da gönüllü olarak çorba ikramına başladı. Mezitli'de güzel şeyler görmek isteyenler gelip kafe kütüphaneyi görsünler. İyi insanlar bir araya gelince nasıl harika bir mekan ortaya çıkıyor yaşayarak örnek alsınlar" dedi.



Mezitli'de gönüllülük hareketinin her geçen gün büyüyerek birçok güzelliği sunduğunu ifade eden Tarhan, "Mezitli'nin iyi insanları, kız çocukları okusun diye üretim yapıyor ve satarak onlarca kızımızın okumasına olanak sağlıyor. Başka bir gönüllümüz, gönüllü seramızda mevsimine göre ürettiği sebzeleri Mezitli Belediyesi Aşevimize vererek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yemek olarak ulaşmasını sağlıyor. Başka bir iyi insanımız, Mezitlimizi bölgenin en güzel ana okuluna kavuşturuyor. Yaşlılarımız için mekan yine bu iyi insanlarımızın desteğiyle sağlanıyor. Apartmanlar, siteler, işyerleri 'Mezitli'nin Filizleri' projemizle güçlerini birleştirerek kız çocuklarımızın okumasına destek oluyor. Kadınlarımız atkı, bere eldiven örüyorlar ve okula giden çocukların üşümesine engel oluyor. Mezitli'de herkes elinden geldiğince bu iyilik buluşmasına katılıyor" ifadelerini kullandı. - MERSİN