Son Dakika Haberleri: Mgtc'den Tepki

Mgtc'den Tepki

1 saat önce

Evkur Yeni Malatyaspor'un İnternet üzerinde yayın yapan televizyon kanalında programa çıkan Kulübün Sosyal Medya ve İletişim Direktörü Ali Karadeniz'in yerel medyayı tehdit ettiğini iddia eden Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Fatih Avcı tepki gösterdi.

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Evkur Yeni Malatyaspor'un İnternet üzerinde yayın yapan televizyon kanalında programa çıkan Kulübün Sosyal Medya ve İletişim Direktörü Ali Karadeniz'in yerel medyayı tehdit ettiğini iddia eden Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Fatih Avcı tepki gösterdi.

Konuyla ilgili Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Başkan Fatih Avcı, haddini aşan bu sözleri kınadıklarını ifade etti.

Yeni Malatyaspor'un resmi yayın organı olan ve Web TV üzerinden canlı olarak ekranlara gelen programda kulübün Sosyal Medya ve İletişim Direktörü Ali Karadeniz'in, Malatya yerel medyası için "Yerel basının bir an önce ayağını denk alıp haddini bilmesi lazım" ifadelerini kullandığını belirten Avcı, "Malatya yerel medyası Yeni Malatyaspor'un oluşumundan, yaşadığı 2 şampiyonluğa kadar en büyük desteği vermiş bundan sonra da vermeye de devam edecektir. Bu maksadını aşan ifadeler, biz yerel gazetecileri bir hayli üzmüştür. Yeni Malatyaspor yönetimini, bilgileri dışında geliştiğini düşündüğümüz bu 'tehditkar ve hadsiz tutum' karşısında göreve davet ediyor, Malatya yerel basını olarak bu saldırganca sarf edilen sözleri kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yeni Malatyaspor'un Malatya'yı Süper Lig'de başarılı bir şekilde gururlandırarak temsil ettiği bu günlerde, yerel medya ile kulüp arasında suni bir kaos ortamı çıkaracak bu anlayışa karşı olduklarını ifade eden Avcı, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sağ duyulu haber ve değerlendirmelerde bulunmaya devam edeceğimizi belirtiyor, bu çirkin ve kaba sözleri sarf edenlerin şehirdeki birliktelik ruhuna, kulübe ve yönetim kuruluna zarar verdiğini ifade ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:16 Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Malatya, Spor
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