MHP Kahramankazan İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika

MHP Kahramankazan İlçe Kongresi yapıldı

Kongreden görüntüler Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması Divan başkanı ve üyelerin görüntüsü Oy kullanma işlemi İlçe Başkanı Murat Özkan'ın konuşması MHP Kahramankazan İlçe Kongresi yapıldıANKARA (AA) – Milliyetçi Hareket Partisi Kahramankazan 10. Olağan Kongresi yapıldı.

Kongreden görüntüler Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması Divan başkanı ve üyelerin görüntüsü Oy kullanma işlemi İlçe Başkanı Murat Özkan'ın konuşması MHP Kahramankazan İlçe Kongresi yapıldı ANKARA (AA) – Milliyetçi Hareket Partisi Kahramankazan 10. Olağan Kongresi yapıldı. Mevcut başkan Murat Özkan yeniden ilçe başkanı olarak seçildi. Pandemi tedbirleri nedeniyle yalnızca delegelerin katılımıyla bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongreye partililerin yanı sıra Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Murat Üstmaş ve İl yöneticileri katıldı. Divan Başkanlığını İl Başkan Yardımcısı Murat Üstmaş'ın yaptığı kongrede gündeme alınan 9 madde görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 7. Maddesini oluşturan seçimlere ise tek listeyle gidildi ve mevcut başkan Murat Özkan delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden ilçe başkanı seçildi. Murat Özkan İlçe başkanı seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada partililere teşekkür etti.

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