MHP Keban İlçe Başkanlığına Dinkçi yeniden seçildi - Son Dakika

MHP Keban İlçe Başkanlığına Osman Dinkçi yeniden getirildi.
MHP Keban İlçe Kongresi Değirmenbaşı Mahallesinde bir kıraathanede gerçekleşti. Tek liste halinde gidilen kongrede, geçerli oyların tamamını alan Dinkçi yeniden başkan seçildi.
Yönetim kurulu üyeliklerine Oğuzhan Ozan, İlyas Aydemir, İhsan Balcı, Fikret Fakır, Hasan Celayir, Uğur Doğan, Hasan Belhan, Savaş Akyüz, Ersin Altun, Coşkun Aslan, Mehmet Beyaz, Selahattin Çelik, Veysel Fırat ve Hulusi Aydemir seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 18:35 - Kaynak: AA
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