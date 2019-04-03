MHP'li Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı
1 saat önce
31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde MHP'den belediye başkanı seçilen Göreme, Kaymaklı ve Kavak Belediye başkanları mazbatalarını İlçe Seçim Kurulundan aldı.
31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde MHP
'den belediye başkanı seçilen Göreme
, Kaymaklı ve Kavak
Belediye başkanları mazbatalarını İlçe Seçim Kurulundan aldı.
31 Mart Part günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde MHP'den Göreme Belediye Başkanı seçilen Ömer Eren
, Kaymaklı'dan Belediye Başkanı seçilen Harun Çekiç
ve Kavak'tan Belediye Başkanı seçilen Feridun Bağcı
, MHP İl Başkanı İlhan Kaya ile birlikte İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu Hakimi Nagihan Şahin'den aldı. - NEVŞEHİR
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:59 Kaynak: İHA
Mersin'in Gülnar İlçesinde Seçimler İptal Edildi!
Bartın'da AK Parti Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti, Yine MHP Kazandı
RTÜK, Seçim Yasağını Delen Kuruluşlar Hakkında İnceleme Başlattı
Kars'ta İtiraz Üzerine Yapılan Sayım Bitti, Seçimi HDP Kazandı