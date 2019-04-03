Son Dakika Haberleri: MHP'li Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı

MHP'li Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı

1 saat önce

31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde MHP'den belediye başkanı seçilen Göreme, Kaymaklı ve Kavak Belediye başkanları mazbatalarını İlçe Seçim Kurulundan aldı.

MHP'li Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı, System.String[]
31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde MHP'den belediye başkanı seçilen Göreme, Kaymaklı ve Kavak Belediye başkanları mazbatalarını İlçe Seçim Kurulundan aldı.

31 Mart Part günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde MHP'den Göreme Belediye Başkanı seçilen Ömer Eren, Kaymaklı'dan Belediye Başkanı seçilen Harun Çekiç ve Kavak'tan Belediye Başkanı seçilen Feridun Bağcı, MHP İl Başkanı İlhan Kaya ile birlikte İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu Hakimi Nagihan Şahin'den aldı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:59 Kaynak: İHA

Politika
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