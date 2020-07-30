MHP'li Enginyurt, partiden ihraç edildi - Son Dakika

MİLLİYETÇİ Harekat Partisi (MHP), parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle disiplin kurulan sevk edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un partiden ihraç edildiğini açıkladı.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada "21.07.2020 tarihinde MHP üyeliğinden kesin çıkarma talebi ile tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen Ordu ili Altınordu ilçesi üyesi ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında, MHP Merkez Disiplin Kurulu'nun 30.07.2020 tarihinde yaptığı toplantı sonucu alınan karar ile MHP Tüzüğü'nün 78'inci maddesinin 'Kesin Çıkarma Cezasını Gerektiren Haller Başlıklı' 4'üncü Bendinin (c), (e) ve (i) fıkrası hükümleri uyarınca parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.